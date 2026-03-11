UE, ALBERTO BAGNAI (LEGA): “COMMISSIONE HA VALUTATO PACCHETTO SU UNIONE MERCATI FINANZIARI NON CONFORME A PRINCIPI SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA'”

“Al termine di un esame approfondito, la commissione 14ª della Camera, col voto contrario dell’opposizione, ha trovato non conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità le proposte di regolamento e direttiva comprese nel cosiddetto pacchetto MISP (Market Integration and Supervision Package), parte integrante del percorso verso l’Unione del mercato dei capitali. In un contesto in cui l’unione bancaria è ancora incompleta e asimmetrica, per la mancanza dello schema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), l’accentramento delle funzioni di vigilanza del mercato a livello europeo, e, d’altra parte, il potenziale drenaggio di risparmi dal settore bancario italiano verso i grandi asset manager degli altri paesi europei pongono sfide e aprono a scenari che devono essere più compiutamente analizzati, a partire da quello di una contrazione del credito alle nostre PMI, che va assolutamente evitata in questa fase”, così Alberto Bagnai, deputato Lega, relatore del parere sul pacchetto MISP, in merito al parere espresso oggi dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati.
(AGENPARL) – Roma, 11 Marzo 2026