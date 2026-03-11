Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Lazio

ROMA: L’AGENZIA OSPITA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Agenparl (AGENPARL) – Roma, 11 Marzo 2026

Si è concluso oggi all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino il percorso di “Formazione scuola-lavoro” di 30 studenti dell’Istituto Tecnico per il turismo “Livia Bottardi” di Roma.

Il progetto formativo è stato organizzato dalla Direzione del Personale in collaborazione con la Direzione Generale, le Direzioni centrali e la Direzione territoriale Lazio e Abruzzo. Gli studenti hanno ricevuto una formazione di elevata qualità, tenuta da funzionari di alto profilo che hanno condiviso le loro conoscenze, offrendo una visione completa delle attività e delle competenze dell’Agenzia (dalle attività di laboratorio a contrasto delle frodi alimentari e nel settore della moda e dei giocattoli al ruolo della dogana come garante della legalità del commercio internazionale alle procedure di selezione del personale).

Nella giornata conclusiva, i ragazzi hanno potuto assistere presso l’aeroporto di Fiumicino all’attività operativa dei funzionari dell’Agenzia, durante la quale sono stati illustrati i sistemi utilizzati per l’apposizione del “visto doganale” sulla fattura tax free e conseguente rimborso IVA, nonché le procedure di controllo dei passeggeri.

Con questo percorso di “Formazione scuola-lavoro” l’Agenzia sottolinea l’importanza del ruolo della formazione per orientare gli studenti nelle future scelte professionali.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl