ROMA: L’AGENZIA OSPITA GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “LIVIA BOTTARDI” IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

Si è concluso oggi all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino il percorso di “Formazione scuola-lavoro” di 30 studenti dell’Istituto Tecnico per il turismo “Livia Bottardi” di Roma.

Il progetto formativo è stato organizzato dalla Direzione del Personale in collaborazione con la Direzione Generale, le Direzioni centrali e la Direzione territoriale Lazio e Abruzzo. Gli studenti hanno ricevuto una formazione di elevata qualità, tenuta da funzionari di alto profilo che hanno condiviso le loro conoscenze, offrendo una visione completa delle attività e delle competenze dell’Agenzia (dalle attività di laboratorio a contrasto delle frodi alimentari e nel settore della moda e dei giocattoli al ruolo della dogana come garante della legalità del commercio internazionale alle procedure di selezione del personale).

Nella giornata conclusiva, i ragazzi hanno potuto assistere presso l’aeroporto di Fiumicino all’attività operativa dei funzionari dell’Agenzia, durante la quale sono stati illustrati i sistemi utilizzati per l’apposizione del “visto doganale” sulla fattura tax free e conseguente rimborso IVA, nonché le procedure di controllo dei passeggeri.

Con questo percorso di “Formazione scuola-lavoro” l’Agenzia sottolinea l’importanza del ruolo della formazione per orientare gli studenti nelle future scelte professionali.