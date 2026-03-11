(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Riforma Polizia Locale Montaruli (Fdl): “al via l’esame degli emendamenti in Commissione. Grazie al governo Meloni di svolta per il comparto”
“In data odierna, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha dato inizio all’esame degli emendamenti al disegno di legge delega del Governo sul riordino della polizia locale.
Sono stati definiti gran parte dei pareri sulle proposte emendative, con alcuni accantonamenti mirati a qualificare ulteriormente il testo.
L’obiettivo- dichiara la relatrice del provvedimento e Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli – è quello di approvare non solo testo di riforma ma arrivare anche all’attuazione della delega con i relativi decreti entro il termine della legislatura. Grazie al Presidente Giorgia Meloni, al Ministro Piantedosi e all’intero esecutivo siamo davanti a un punto importante di svolta e riconoscimento per tutta la Polizia Locale”.
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Riforma Polizia Locale Montaruli (Fdl): “al via l’esame degli emendamenti in Commissione. Grazie al governo Meloni di svolta per il comparto”