(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 REFERENDUM, PELLEGRINO (FdI) : GRATTERI MISERO. SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI
“Esprimo piena solidarietà ai giornalisti e alla redazione de Il Foglio’, oggetto di un grave e inaccettabile avvertimento da parte del procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che ha dichiarato: “con voi del Foglio dopo il referendum faremo i conti”.
Parole che, pronunciate da un magistrato titolare di un ufficio requirente, non possono essere archiviate come una semplice battuta polemica.
A questa minaccia di regolamento di conti con i giornalisti il procuratore ha già aggiunto le riprovevoli parole contro i sostenitori del SI al Referendum, esternando che tra essi vi saranno mafiosi, massoni deviati, imputati e indagati, perché interessati – a suo dire – a una magistratura più debole. Un’affermazione che finisce inevitabilmente per gettare un’ombra su milioni di cittadini che intendono semplicemente esercitare un diritto costituzionale.
Il pluralismo dell’informazione e la libertà di stampa costituiscono pilastri dello Stato di diritto. I giornali hanno il dovere di verificare i fatti, porre domande e criticare il potere, qualunque potere: politico, economico o giudiziario.
Quando un magistrato delegittima una parte degli elettori e poi reagisce con parole minacciose verso un giornale che lo critica, il rischio è quello di alimentare un clima intimidatorio verso l’informazione libera e verso i cittadini che partecipano al confronto democratico.
Proprio per questo ci si aspetterebbe da chi esercita una funzione così delicata equilibrio, rispetto e senso delle istituzioni. Qualità che, in questa vicenda, purtroppo non si sono viste”.
Lo scrive, in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, membro della Commissione parlamentare per la semplificazione.
