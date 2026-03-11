(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Referendum. Marcheschi (FdI): da Gratteri ancora intimidazioni
“Continua la campagna di intimidazione da parte del procuratore Gratteri, che dopo aver dato dei delinquenti a chi voterà Sì al Referendum, in un’intervista pubblicata oggi da ‘Il Foglio’, ha avvisato la testata di ‘fare i conti’ dopo il voto. Come è possibile tollerare toni simili da parte di un magistrato? Oltre a rivolgere la mia solidarietà a ‘Il Foglio’ per la minaccia ricevuta, attendiamo una presa di posizione netta da parte della FNSI e una condanna senza se e senza ma da parte dei sostenitori del ‘No’ “.
Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo in commissione Cultura al Senato
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Referendum. Marcheschi (FdI): da Gratteri ancora intimidazioni