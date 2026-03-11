(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 *REFERENDUM, COSTA (M5S): “LA POLITICA TORNI AL LINGUAGGIO DELLE
ISTITUZIONI, BASTA SLOGAN DA SOCIAL”*
Roma, 11 marzo 2026 – «In un momento in cui crisi internazionali gravissime
incidono direttamente sulla vita delle famiglie italiane e sulla loro
capacità di spesa, è inaccettabile che il dibattito pubblico si riduca a
provocazioni e slogan da social. L’Italia e l’Europa sono eredi di una
tradizione di pensiero che affonda le radici nei millenni: dalla filosofia
greca al diritto romano, dall’Illuminismo ai padri costituenti. Non
possiamo permettere che questo straordinario patrimonio venga travolto da
un linguaggio memetico che banalizza tutto e non spiega nulla» – dichiara
Sergio Costa, Vicepresidente della Camera dei Deputati.
«Chi ricopre ruoli istituzionali ha il dovere di parlare ai cittadini con
rigore, chiarezza e rispetto. Il Presidente della Repubblica ha richiamato
tutte le istituzioni al rispetto vicendevole: un appello che condividiamo
pienamente e che dovrebbe rappresentare la bussola di ogni forza politica
in questa fase così delicata per il Paese» prosegue Costa.
«A pochi giorni dal referendum sulla giustizia, questo dovere diventa
ancora più urgente. Gli italiani hanno diritto ad argomentazioni serie,
trasparenti e scevre da tifoserie. Non si tratta di tifare per una squadra,
ma di comprendere cosa è in gioco per la nostra Costituzione e per
l’equilibrio tra i poteri della Repubblica. Come ci insegnava Luigi
Einaudi, bisogna prima “conoscere per deliberare”: un principio che oggi
più che mai dovrebbe guidare ogni rappresentante delle istituzioni e ogni
cittadino chiamato alle urne» conclude Costa.
*Roberto Malfatti*
*Comunicatore politico e sociale*
