Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Minori: Zanettin (FI), bene ddl, ora serve riflessione per migliorare istituto affidamento

By Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Minori: Zanettin (FI), bene ddl, ora serve riflessione per migliorare istituto affidamento
“L’affido dei minori, nelle sue diverse articolazioni, ordinario e preadottivo, incide su situazioni di grave difficoltà e fragilità. Per questo, dopo questo disegno di legge, che va nella giusta direzione di una maggiore attenzione e una maggiore cura dei minori, crediamo che il tema dell’affidamento e degli istituti che lo regolano necessiti di un ulteriore approfondimento. Dobbiamo cercare di evitare situazioni traumatiche, soprattutto nei casi più estremi di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine. In questo senso, è giusto valutare l’introduzione di consulenze tecniche multidisciplinari e collegiali, a spese dello Stato, che si aggiungano ai lodevoli interventi dei servizi sociali dei comuni. L’obiettivo non può che essere quello di garantire ai minori un percorso sicuro, equilibrato e rispettoso dei loro diritti, mettendo sempre al centro il loro benessere”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula sul disegno di legge sulla tutela dei minori in affido

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl