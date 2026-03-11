(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Minori: Zanettin (FI), bene ddl, ora serve riflessione per migliorare istituto affidamento
“L’affido dei minori, nelle sue diverse articolazioni, ordinario e preadottivo, incide su situazioni di grave difficoltà e fragilità. Per questo, dopo questo disegno di legge, che va nella giusta direzione di una maggiore attenzione e una maggiore cura dei minori, crediamo che il tema dell’affidamento e degli istituti che lo regolano necessiti di un ulteriore approfondimento. Dobbiamo cercare di evitare situazioni traumatiche, soprattutto nei casi più estremi di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine. In questo senso, è giusto valutare l’introduzione di consulenze tecniche multidisciplinari e collegiali, a spese dello Stato, che si aggiungano ai lodevoli interventi dei servizi sociali dei comuni. L’obiettivo non può che essere quello di garantire ai minori un percorso sicuro, equilibrato e rispettoso dei loro diritti, mettendo sempre al centro il loro benessere”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula sul disegno di legge sulla tutela dei minori in affido
