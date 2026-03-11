(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 MELONI E LO “STRABISMO”: BARBERA (PRC), “LA PREMIER DÀ LEZIONI DI COERENZA
MENTRE FA LA COADIUVANTE DEL PENTAGONO”
“Sentire la Presidente Meloni dare lezioni di coerenza e di diritto
internazionale alla Camera è un esercizio di equilibrismo che sfiora il
ridicolo. Accusa le opposizioni di ‘strabismo’ verso gli USA, ma la sua è
una cecità totale: quella di chi non vede – o fa finta di non vedere – che
l’imperialismo non cambia colore a seconda che alla Casa Bianca sieda un
Democratico o un Repubblicano”. Lo dichiara in una nota Giovanni Barbera,
della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.
“La Premier definisce l’esportazione della democrazia un ‘dilemma
complesso’. Per noi non c’è alcun dilemma: il diritto internazionale non si
esporta con le bombe, né sotto Biden né sotto Trump. Meloni, che un tempo
si diceva ‘sovranista’, oggi si scopre invece paladina di un atlantismo
servile, pronta a giustificare ogni massacro e ogni intervento
militare purché arrivi il via libera da Washington. Il suo non è un dubbio
etico tra ‘arroganza eurocentrica’ e ‘difesa degli innocenti’, è la
semplice ammissione di non avere una politica estera autonoma”.
“Se il PD ha storicamente le sue colpe nell’aver avallato le guerre
d’aggressione targate USA, la Meloni non è da meno: è passata dai proclami
contro le élite a fare la scolaretta diligente dell’Alleanza Atlantica.
Mentre si interroga ipocritamente sulla rimozione dei dittatori, il suo
Governo continua a sostenere l’invio di armi e a ignorare il diritto dei
popoli all’autodeterminazione, se questo contrasta con gli interessi dei
mercati e dei produttori di morte”.
“Invece di preoccuparsi della vista altrui, la Presidente Meloni provi a
raddrizzare la propria schiena: l’Italia ripudia la guerra per
Costituzione, non per convenienza elettorale o per simpatia verso
l’inquilino di turno della Casa Bianca. La coerenza non è un optional: le
bombe restano crimini, chiunque prema il grilletto”.
