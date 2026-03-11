(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA, SATTA (FDI): DA AVS ATTEGGIAMENTO ANTINAZIONALE
“Il voto contrario di Avs alla legge di delegazione europea, l’unico gruppo ad essersi pronunciato in maniera avversa al provvedimento, è in tutta evidenza un atteggiamento antinazionale. Ho già spiegato ieri in aula nella discussione generale come questa legge non sia un mero atto burocratico ma rappresenti il mezzo attraverso il quale il nostro governo intenda tutelare l’interesse nazionale. Il voto di Avs smaschera perciò una politica, da parte di questa formazione, che è solo tesa ad una propaganda contro gli interessi della nostra Nazione”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta, componente della Commissione Politiche europee a Palazzo Madama.
