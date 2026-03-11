Close Menu
Istat, Perissa (Fdi): Balzo export Centro Italia testimonia lavoro Mimit

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Istat, Perissa (Fdi): Balzo export Centro Italia testimonia lavoro Mimit
“I dati diffusi dall’Istat confermano la forza dell’export italiano, che nel 2025 cresce del 3,3% nonostante uno scenario internazionale complesso. È la dimostrazione concreta di quanto il nostro sistema produttivo, fatto di imprese, distretti e filiere del Made in Italy, continui a essere uno dei principali motori della crescita nazionale. Significativo il risultato del Centro Italia, che registra un balzo delle esportazioni del 13,2%. Un dato che testimonia la vitalità di territori come Toscana e Lazio e che dimostra come, quando si valorizzano le eccellenze produttive e si sostengono le imprese, l’Italia sa essere protagonista sui mercati globali. In questi risultati c’è anche il lavoro portato avanti dal Mimit e dal Ministro Urso che sin dall’inizio legislatura ha tracciato una strategia chiara per rafforzare l’internazionalizzazione, difendere il Made in Italy e aprire nuovi sbocchi commerciali per le nostre aziende. La strada è quella giusta: continuare a sostenere chi produce, esporta e crea lavoro. L’export non è solo un indicatore economico, ma una leva strategica per la sovranità economica del Paese e per la crescita dei nostri territori”.
Lo dichiara il deputato e presidente della Federazione di Roma di Fratelli d’Italia, Marco Perissa.
Roma, 11 marzo 2026
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

