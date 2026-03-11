Close Menu
Iran. Loperfido (FDI): non siamo neutrali come Sanchez, linea governo Meloni credibile e pragmatica

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026
“Di fronte a un mondo attraversato da conflitti, tensioni e instabilità senza precedenti dal dopoguerra, il governo Meloni ha dimostrato visione, determinazione, coraggio e chiarezza. Un Governo che dimostra di essere pronto a difendere i nostri connazionali, i nostri militari in missione, i nostri valori, la nostra economia e l’interesse nazionale. C’è chi richiama il diritto internazionale in modo selettivo. Gli stessi che continuano a richiamarsi alle Nazioni Unite sorvolano sul fatto che nel Consiglio di Sicurezza sieda una Russia che da quattro anni invade e bombarda l’Ucraina, massacrando civili, infischiandosene del diritto internazionale e dei diritti umani. Le stesse Nazioni Unite che a febbraio hanno nominato il rappresentante iraniano quale vice presidente Comitato per la Carta delle Nazioni Unite. È evidente che esiste un problema di credibilità. Ed in tutto questo diventa impellente sapere da che parte stare: non possiamo essere neutrali, alla Sanchez. Non possiamo voltare le spalle ai giovani iraniani che chiedono libertà, ai quali abbiamo chiesto noi di scendere in piazza contro il brutale regime. Di fronte a questa realtà, per fortuna dell’Italia, c’è il Governo Meloni con una linea chiara, responsabile e pragmatica. Una linea che dimostra che l’Italia è tornata protagonista, centrale e autorevole nello scenario internazionale”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Affari Esteri, nel corso della discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sulla guerra in Iran e il prossimo Consiglio Ue.
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl