FLOTILLA. RUSSO (FDI): INDAGATI DUE MEMBRI GIUNTA PARMA E DUE CONSIGLIERI PD. FATTO GRAVISSIMO, RUOLI ISTITUZIONALI NON POSSONO LEGITTIMARE ILLECITO

“Gli avvisi di fine indagine notificati dalla Procura di Parma a due assessori e due consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Parma per interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale, in occasione della protesta a favore della Flottilla, confermano la gravità di quanto Fratelli d’Italia aveva denunciato fin da subito. Con l’entrata in vigore del decreto Sicurezza questi comportamenti non sono più semplici illeciti amministrativi ma veri e propri reati con pene precise: reclusione fino a un mese o multa per chi impedisce la circolazione su strada o ferrovia. E se il blocco è organizzato da più persone la pena è elevata. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e del principio di presunzione di innocenza, resta un fatto politico e istituzionale: chi ricopre incarichi pubblici, in particolare con deleghe alla sicurezza, non può partecipare né legittimare comportamenti che ostacolano la circolazione dei treni o dei cittadini, e che costituiscono una chiara violazione della legge. La tutela della legalità e dell’ordine costituisce un dovere imprescindibile”.
Così il deputato di Fratelli Gaetana Russo in merito alla notizia che tra i 21 destinatari complessivi per i disordini del 1° ottobre 2025 e l’occupazione dei binari della stazione di Parma figurano anche l’assessore alla sicurezza Francesco De Vanna, l’assessore ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo, consiglieri comunali del Pd.
