Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Editoria. Malan (FdI): Inquietanti minacce Gratteri al Foglio

By Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Editoria. Malan (FdI): Inquietanti minacce Gratteri al Foglio
“Le parole pronunciate da Nicola Gratteri nei confronti di una giornalista e della sua testata sono inquietanti. ‘Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti’, ha detto il procuratore di Napoli all’indirizzo della cronista che gli stava chiedendo chiarimenti sul perché avesse falsamente attribuito a Sal Da Vinci l’intenzione di votare No al referendum. Come può essere interpretato questo atteggiamento se non come una minaccia, particolarmente grave in quanto formulata da parte da chi ha l’alta responsabilità e l’alto potere di ‘fare i conti’ come un Procuratore della Repubblica? Bene ha fatto il quotidiano diretto da Claudio Cerasa a chiedere l’intervento della Federazione nazionale stampa italiana e dell’Ordine dei giornalisti, perché il rispetto del lavoro altrui e della fondamentale libertà d’informazione va osservato sempre, non solo quando l’interlocutore rivolge domande gradite o si rivolge a un politico. Alla giornalista del Foglio e a tutta la redazione giunga la solidarietà mia, a nome di tutti i senatori di Fratelli d’Italia”.
Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl