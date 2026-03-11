(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Cultura. Pogliese (FdI): ’Amenanos’ festival, evento di valenza internazionale
“Un’iniziativa di eccezionale valore, che ho visto nascere nel 2019 quando ero Sindaco di Catania e che ho accompagnato nel suo percorso di crescita fino ad oggi, momento in cui l’Amenanos festival è diventato un evento di valenza internazionale, coinvolgendo anche Cipro, Grecia. Bulgaria e Spagna.
Portare avanti da 7 anni una manifestazione che valorizza il teatro greco e lo rende appetibile a tutti e che valorizza siti archeologici di eccezionale bellezza come il teatro greco -romano di Catania, il tutto superando molte difficoltà, tra cui il Covid, è un merito che tutti dobbiamo riconoscere e di cui le istituzioni devono essere orgogliose. Complimenti agli ideatori Michele e Salvo di Dio per la passione e la competenza con le quali portano avanti questo progetto”.
Così, il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, intervenendo in Senato all’evento su sua iniziativa riguardante la presentazione dell’Amenanos festival.
