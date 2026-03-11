Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Cultura. Pogliese (FdI): ’Amenanos’ festival, evento di valenza internazionale

By Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Cultura. Pogliese (FdI): ’Amenanos’ festival, evento di valenza internazionale
“Un’iniziativa di eccezionale valore, che ho visto nascere nel 2019 quando ero Sindaco di Catania e che ho accompagnato nel suo percorso di crescita fino ad oggi, momento in cui l’Amenanos festival è diventato un evento di valenza internazionale, coinvolgendo anche Cipro, Grecia. Bulgaria e Spagna.
Portare avanti da 7 anni una manifestazione che valorizza il teatro greco e lo rende appetibile a tutti e che valorizza siti archeologici di eccezionale bellezza come il teatro greco -romano di Catania, il tutto superando molte difficoltà, tra cui il Covid, è un merito che tutti dobbiamo riconoscere e di cui le istituzioni devono essere orgogliose. Complimenti agli ideatori Michele e Salvo di Dio per la passione e la competenza con le quali portano avanti questo progetto”.
Così, il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, intervenendo in Senato all’evento su sua iniziativa riguardante la presentazione dell’Amenanos festival.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl