Close Menu
Trending
martedì 10 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

UNIVERSITÀ. CANGIANO (FDI): PROPOSTA DI LEGGE PER ARMONIZZARE ACCESSO A MEDICINA IN ATENEI NON STATALI

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 UNIVERSITÀ. CANGIANO (FDI): PROPOSTA DI LEGGE PER ARMONIZZARE ACCESSO A MEDICINA IN ATENEI NON STATALI
“La proposta di legge che abbiamo presentato oggi alla Camera nasce con l’obiettivo di completare il percorso di riforma recentemente avviato dal Parlamento sui nuovi meccanismi di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, superando definitivamente il cosiddetto numero chiuso e rendendo il sistema universitario più equilibrato, trasparente e coerente. La nostra iniziativa – spiega Cangiano – interviene in particolare sul ruolo delle università non statali legalmente riconosciute, che rappresentano una componente importante del sistema universitario italiano e che contribuiscono in modo significativo alla formazione delle future generazioni di medici. L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare le regole di accesso, garantire maggiore trasparenza nelle procedure e favorire la mobilità degli studenti tra atenei statali e non statali, nel rispetto della programmazione nazionale e degli standard qualitativi della formazione medica. La formazione dei medici è una questione strategica per il futuro del nostro sistema sanitario. Per questo è fondamentale costruire un sistema universitario sempre più integrato, capace di valorizzare tutte le realtà accademiche del Paese e di offrire ai giovani percorsi formativi chiari, seri e di qualità”.
Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e primo firmatario della proposta di legge presentata oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, in cui sono intervenuti Enrico Gherlone, Rettore dell’Università San Raffaele di Milano, Giorgio Zauli, già Rettore dell’Università di Ferrara, Giovanni Cuda, Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl