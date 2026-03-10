Close Menu
NISCEMI. POGLIESE (FDI): ASCOLTATE RICHIESTE IMPRENDITORI COLPITI DA FRANA. AL LAVORO PER PROPOSTE CONCRETE

2 Mins Read

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 NISCEMI. POGLIESE (FDI): ASCOLTATE RICHIESTE IMPRENDITORI COLPITI DA FRANA. AL LAVORO PER PROPOSTE CONCRETE
“Nel corso dei lavori della IX Commissione del Senato, presieduta dal sen. Luca De Carlo, abbiamo avuto modo di incontrare una delegazione di imprenditori di Niscemi, duramente colpiti dagli eventi franosi del 25 gennaio scorso. È stata l’occasione per ribadire la vicinanza a un territorio che sta vivendo momenti di grande difficoltà, ma la solidarietà da sola non basta a ricostruire il tessuto economico locale. Per questo, abbiamo ascoltato con la massima attenzione le loro osservazioni e le richieste contenute nel documento consegnatoci, che fotografa una realtà drammatica: attività commerciali e artigianali che, oltre ai danni diretti, subiscono le pesanti conseguenze della viabilità interrotta e della ridotta accessibilità al centro urbano. Il confronto è stato estremamente proficuo e orientato alla concretezza. Ho garantito il massimo impegno affinché le istanze degli imprenditori di Niscemi possano tradursi in atti utili e immediati. Il lavoro che ci attende nei prossimi giorni sarà quello di approfondire le proposte pervenute – che spaziano dal riconoscimento della perdita di funzionalità economica degli immobili, ai contributi per la delocalizzazione delle attività, alla sospensione di tributi e mutui – per trasformarle in emendamenti durante l’iter di conversione del decreto predisposto dal governo Meloni. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per la delocalizzazione, la ripresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in Commissione Industria.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

