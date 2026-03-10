(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 **Mazzei Week 2026, Giani. “La Toscana celebra un grande toscano
cittadino del mondo” **
/Scritto da Cristiano Lucchi, martedì 10 marzo 2026 alle 17:52/
Nel 2026, in Toscana si celebrano i centodieci anni dalla morte di Filippo
Mazzei, “singolare toscano viaggiatore, amico dei maggiori uomini
politici creatori della grande repubblica nord americana” (Luigi
Einaudi). E si celebrano anche i 250 anni dalla Dichiarazione di
Indipendenza negli Stati Uniti d’America, dove il diritto all’uguaglianza e
alla felicità di ogni uomo, divenuti legge, sono attribuiti proprio
all’influenza e ai rapporti del poliedrico toscano, Mazzei appunto, con i
primi cinque presidenti degli Stati Uniti d’America e in particolare con
Jefferson. In mezzo a queste date la storia del pensiero e della libertà
che qui, in Toscana, ha scritto pagine universali di cultura e di diritto
protagoniste, oggi in palazzo Strozzi Sacrati, della presentazione della
Mazzei Week (www.mazzeiweek.it
), dal 15 al 22 marzo 2026, con il presidente Eugenio Giani e il presidente
del Circolo Filippo Mazzei di Pisa, Massimo Balzi.
“Una settimana di eventi che quest’anno assume un significato particolare
in concomitanza con i 250 anni della Dichiarazione di indipendenza degli
Stati Uniti d’America – ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio
Giani -; un programma ricchissimo, messo in piedi da un gruppo di persone
animate da grande passione in tutta la Toscana. Un’occasione per
valorizzare la figura di un grande toscano e di un grande cittadino del
mondo, Filippo Mazzei. A lui si deve la previsione del diritto al
perseguimento della felicità nella Costituzione americana e a lui ci siamo
ispirati quando nei mesi scorsi abbiamo voluto inserire questo diritto
nello Statuto della Regione Toscana. Valorizzare il profilo di Filippo
Mazzei significa promuovere il profilo internazionale della Toscana
dell’illuminismo, che vide Pietro Leopoldo abolire la pena di morte,
realizzare la riforma della scuola e della sanità, in una sintonia
straordinaria con il pensiero e l’opera di Filippo Mazzei fuori dalla
Toscana”.
L’iniziativa, dal 15 al 22 marzo (Mazzei morì il 19 marzo 1816, a Pisa)
dà luogo a una serie di riflessioni sul personaggio e sarà articolata in
eventi, iniziative e incontri articolati su nove Comuni: Carrara, Livorno,
Lucca, Massa, Pisa, Palaia, Poggio a Caiano, San Giuliano Terme e Calci.
“Una settimana sulla costa della Toscana, ma non solo, per raccontare la
vita di Filippo Mazzei, figura brillante e poliedrica: l’uomo di politica,
l’ambasciatore, l’agronomo, l’uomo dei commerci. “Una settimana di eventi
che vogliono comporre un racconto complessivo su di lui. Tra gli
appuntamenti da segnalare certamente la presenza di Dario Fabbri a Massa,
per parlare di geopolitica alla luce della situazione attuale. Mazzei fu
uomo di impegno politico, di ambascerie e di internazionalità, anche per
questo vogliamo proporre un momento di riflessione importante in queste ore
in cui si parla di guerre e di conflitti”, ha ricordato Massimo Balzi.
La manifestazione ha, tra gli altri, il patrocinio e la collaborazione di
Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, e
di tutti e nove i Comuni coinvolti nelle iniziative in calendario. Per il
programma della Mazzei Week (www.mazzeiweek.it