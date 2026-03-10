(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 **Mazzei Week 2026, Giani. “La Toscana celebra un grande toscano

cittadino del mondo” **

/Scritto da Cristiano Lucchi, martedì 10 marzo 2026 alle 17:52/

Nel 2026, in Toscana si celebrano i centodieci anni dalla morte di Filippo

Mazzei, “singolare toscano viaggiatore, amico dei maggiori uomini

politici creatori della grande repubblica nord americana” (Luigi

Einaudi). E si celebrano anche i 250 anni dalla Dichiarazione di

Indipendenza negli Stati Uniti d’America, dove il diritto all’uguaglianza e

alla felicità di ogni uomo, divenuti legge, sono attribuiti proprio

all’influenza e ai rapporti del poliedrico toscano, Mazzei appunto, con i

primi cinque presidenti degli Stati Uniti d’America e in particolare con

Jefferson. In mezzo a queste date la storia del pensiero e della libertà

che qui, in Toscana, ha scritto pagine universali di cultura e di diritto

protagoniste, oggi in palazzo Strozzi Sacrati, della presentazione della

Mazzei Week (www.mazzeiweek.it

), dal 15 al 22 marzo 2026, con il presidente Eugenio Giani e il presidente

del Circolo Filippo Mazzei di Pisa, Massimo Balzi.

“Una settimana di eventi che quest’anno assume un significato particolare

in concomitanza con i 250 anni della Dichiarazione di indipendenza degli

Stati Uniti d’America – ha dichiarato il presidente della Regione, Eugenio

Giani -; un programma ricchissimo, messo in piedi da un gruppo di persone

animate da grande passione in tutta la Toscana. Un’occasione per

valorizzare la figura di un grande toscano e di un grande cittadino del

mondo, Filippo Mazzei. A lui si deve la previsione del diritto al

perseguimento della felicità nella Costituzione americana e a lui ci siamo

ispirati quando nei mesi scorsi abbiamo voluto inserire questo diritto

nello Statuto della Regione Toscana. Valorizzare il profilo di Filippo

Mazzei significa promuovere il profilo internazionale della Toscana

dell’illuminismo, che vide Pietro Leopoldo abolire la pena di morte,

realizzare la riforma della scuola e della sanità, in una sintonia

straordinaria con il pensiero e l’opera di Filippo Mazzei fuori dalla

Toscana”.

L’iniziativa, dal 15 al 22 marzo (Mazzei morì il 19 marzo 1816, a Pisa)

dà luogo a una serie di riflessioni sul personaggio e sarà articolata in

eventi, iniziative e incontri articolati su nove Comuni: Carrara, Livorno,

Lucca, Massa, Pisa, Palaia, Poggio a Caiano, San Giuliano Terme e Calci.

“Una settimana sulla costa della Toscana, ma non solo, per raccontare la

vita di Filippo Mazzei, figura brillante e poliedrica: l’uomo di politica,

l’ambasciatore, l’agronomo, l’uomo dei commerci. “Una settimana di eventi

che vogliono comporre un racconto complessivo su di lui. Tra gli

appuntamenti da segnalare certamente la presenza di Dario Fabbri a Massa,

per parlare di geopolitica alla luce della situazione attuale. Mazzei fu

uomo di impegno politico, di ambascerie e di internazionalità, anche per

questo vogliamo proporre un momento di riflessione importante in queste ore

in cui si parla di guerre e di conflitti”, ha ricordato Massimo Balzi.

La manifestazione ha, tra gli altri, il patrocinio e la collaborazione di

Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, e

di tutti e nove i Comuni coinvolti nelle iniziative in calendario. Per il

