(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 INSULTI A SHAMMAH: PELLEGRINO (FDI): “LA LIBERTÀ DI OPINIONE VA DIFESA SEMPRE”
“Desidero esprimere la mia piena solidarietà a Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti, bersaglio di insulti inaccettabili solo per aver ospitato uno spettacolo nel suo teatro. Parliamo di una donna di grande cultura e di dialogo, che da sempre considera il teatro un luogo aperto al confronto e alla pluralità delle idee. Leggere certi commenti provoca profondo disgusto e dimostra quanto il clima del dibattito pubblico rischi ancora una volta di scivolare nell’intolleranza. Attaccare chi promuove il confronto significa colpire uno dei pilastri delle nostre democrazie: la libertà di opinione. Il teatro e la cultura devono restare spazi di incontro, non terreni di scontro ideologico. Difendere il diritto di parola, anche quando non si condividono le posizioni espresse, è il segno più autentico di rispetto democratico. Ormai è lapalissiano che la sinistra ha un serio problema con la democrazia e la libertà di opinione”.
È quanto affermato dalla senatrice Cinzia Pellegrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione straordinaria per i diritti umani.
