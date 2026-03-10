(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
FAMIGLIA NEL BOSCO, DOMANI ALLA CAMERA L’ON. BRAMBILLA PRESENTA PDL PER MAGGIORI TUTELE DEI MINORI
Domani, alle ore 13, nella sala stampa della Camera dei deputati, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presenterà la sua proposta di legge recante misure per il rafforzamento della tutela dei minori nelle procedure di allontanamento dal nucleo familiare, depositata oggi.
Sarà presente anche lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore associato presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana di Roma.
