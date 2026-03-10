(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Cultura, Malaguti (Fdi): Ringraziamento a Mic per acquisizione Caravaggio
“Desidero rivolgere le più vive congratulazioni al Ministro Alessandro Giuli per l’operazione che ha portato all’acquisizione del ‘Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini’ di Caravaggio, da parte del Ministero della Cultura. Un ringraziamento per il lavoro svolto anche al Direttore Generale Musei Massimo Osanna e al Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma Thomas Clement. Si tratta di un capolavoro unico realizzato da uno dei pittori più iconici di sempre, simbolo universalmente conosciuto dell’arte italiana per eccellenza. Un’altra opera del pittore della ‘luce’ contribuirà a illuminare il grande patrimonio della nostra cultura”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Malaguti.
Roma, 10 marzo 2026
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 10 March 2026 Cultura, Malaguti (Fdi): Ringraziamento a Mic per acquisizione Caravaggio