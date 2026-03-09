(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Tentato sequestro minore a Latina, Miele (Lega): episodio agghiacciante, un abbraccio a mamma e piccolo
Roma, 9 mar. – “Un abbraccio alla mamma e al suo piccolo che ieri hanno vissuto ore di enorme paura in una domenica che avrebbe dovuto scorrere nella sua normalità. Quello che è successo è agghiacciante e mi auguro che quell’uomo, cittadino irregolare sul territorio nazionale, paghi per quello che ha commesso. Di fronte a episodi del genere, dobbiamo ricordarci quanto sia importante investire, come stiamo già facendo, sul tema della sicurezza. Più personale nelle nostre città, sistemi di videosorveglianza come strumenti di deterrenza, misure forti che contrastino fenomeni di piccola criminalità. E’ quello su cui continueremo a puntare per evitare che casi del genere si trasformino in momenti drammatici per le nostre famiglie. Non abbasseremo mai la guardia”.
Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele.
__________
Ufficio stampa Lega Camera
(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Tentato sequestro minore a Latina, Miele (Lega): episodio agghiacciante, un abbraccio a mamma e piccolo