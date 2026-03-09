“Le parole di Giusi Bartolozzi, secondo la quale votando sì “ci togliamo di mezzo la magistratura”, costituita a suo dire da “plotoni di esecuzione”, oltre a rivelare il reale pensiero alla base della riforma, offendono chi svolge una funzione essenziale per la convivenza civile e costituiscono un oltraggio intollerabile ai tanti magistrati che hanno sacrificato la vita per la giustizia e l’integrità della Repubblica. Mi auguro che la presidente Giorgia Meloni e il ministro Nordio comprendano che queste affermazioni sono del tutto incompatibili con la sua permanenza nel ruolo che ricopre, e agiscano di conseguenza”, così in una nota il Senatore del Pd Marco Meloni.
GIUSTIZIA, M. MELONI (PD): PAROLE BARTOLOZZI INCOMPATIBILI CON SUO RUOLO. MELONI E NORDIO AGISCANO DI CONSEGUENZA
