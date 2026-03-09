(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Giustizia, Cerreto (FdI): Referendum è occasione di allinearci con Occidente libero, democratico e sovrano
“Il confronto internazionale in materia di separazione delle carriere nella magistratura mostra con chiarezza che nei principali ordinamenti democratici occidentali la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è la regola, non l’eccezione. Paesi come Francia, Germania e la quasi totalità dei paesi UE, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Canada e molti altri, adottano sistemi in cui chi accusa e chi giudica seguono percorsi professionali distinti, proprio per rafforzare l’equilibrio del processo. In questo quadro l’eccezione è rappresentata soprattutto dall’Italia, che mantiene un modello in cui giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera a proprio piacimento, così come avviene, ad esempio, in Moldavia, Bulgaria, Tunisia, Algeria, Libano, Egitto. L’assetto che parte della sinistra vorrebbe mantenere è sempre più isolato tra le democrazie consolidate, motivo per il quale l’opposizione stessa è frammentata. La separazione delle carriere non significa indebolire la magistratura, ma rafforzarla rendendo più chiaro e definito il ruolo delle parti nel processo, con l’obiettivo di garantire maggiore terzietà al giudice giudicante rispetto all’attuale sistema. Da un lato chi accusa, dall’altro chi giudica in posizione di piena terzietà. In molti sistemi giuridici questa distinzione è considerata, a ragione, una garanzia per l’imputato e, allo stesso tempo, un rafforzamento della credibilità della giustizia. Il dato comparato suggerisce quindi che la riforma proposta non rappresenta una rottura con i modelli europei e occidentali, ma piuttosto un allineamento dell’Italia agli standard adottati nella maggior parte delle grandi democrazie. In questa prospettiva, il referendum diventa l’occasione per colmare un’anomalia storica e rafforzare la percezione di imparzialità del giudice nel processo penale”.
È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura a margine del convegno “Referendum costituzionale – posizioni a confronto” organizzato da AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati presso l’Hotel dei Cavalieri di Caserta.
