Close Menu
Trending
lunedì 9 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

FAMIGLIA NEL BOSCO, PELLEGRINO (FDI): BENE NORDIO SU INVIO ISPETTORI

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 FAMIGLIA NEL BOSCO, PELLEGRINO (FDI): BENE NORDIO SU INVIO ISPETTORI
“Esprimo pieno plauso alla scelta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di inviare nuovamente gli ispettori del Ministero al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, al fine di verificare la gestione del caso della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, in seguito all’allontanamento della mamma Catherine dai propri figli. Come ha anche ribadito la Premier, i figli appartengono ai genitori e non allo Stato, e questo è e deve rimanere un principio fondamentale per la tutela della famiglia e del superiore interesse dei minori. La chiarezza di Giorgia Meloni sulle decisioni giudiziarie e sull’orientamento ideologico che ne emerge, conferma l’impegno del Governo a difesa dei diritti dei bambini e dell’unità familiare. Altrove, invece, si sottovaluta che questi minori siano separati dai propri genitori da almeno quattro mesi e che, addirittura, pur non sussistendo alcuna colpa grave, i figli rischino di essere affidati a terzi. L’unico interesse, ormai conclamato, da parte del Tribunale dell’Aquila, sembra quello di dividerli, senza far comprendere i motivi gravissimi che giustifichino una simile decisione e senza voler valutare alternative differenti. C’è un delirio ideologico con cui si uccide l’unicità del singolo attraverso una deformazione del concetto di uguaglianza. I genitori avevano già dimostrato di poter praticare l’homeschooling e avevano anche risposto positivamente alle ulteriori richieste di riassetto della vita familiare imposte dal giudice. È ovvio che madre e bambini siano giunti a comportamenti aggressivi: accadrebbe a chiunque nel momento in cui qualcuno tentasse di strapparci dai nostri affetti. Non si comprende, quindi, questo accanimento”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime del partito.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl