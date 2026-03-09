(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 FAMIGLIA NEL BOSCO, PELLEGRINO (FDI): BENE NORDIO SU INVIO ISPETTORI
“Esprimo pieno plauso alla scelta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di inviare nuovamente gli ispettori del Ministero al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, al fine di verificare la gestione del caso della cosiddetta “Famiglia nel bosco”, in seguito all’allontanamento della mamma Catherine dai propri figli. Come ha anche ribadito la Premier, i figli appartengono ai genitori e non allo Stato, e questo è e deve rimanere un principio fondamentale per la tutela della famiglia e del superiore interesse dei minori. La chiarezza di Giorgia Meloni sulle decisioni giudiziarie e sull’orientamento ideologico che ne emerge, conferma l’impegno del Governo a difesa dei diritti dei bambini e dell’unità familiare. Altrove, invece, si sottovaluta che questi minori siano separati dai propri genitori da almeno quattro mesi e che, addirittura, pur non sussistendo alcuna colpa grave, i figli rischino di essere affidati a terzi. L’unico interesse, ormai conclamato, da parte del Tribunale dell’Aquila, sembra quello di dividerli, senza far comprendere i motivi gravissimi che giustifichino una simile decisione e senza voler valutare alternative differenti. C’è un delirio ideologico con cui si uccide l’unicità del singolo attraverso una deformazione del concetto di uguaglianza. I genitori avevano già dimostrato di poter praticare l’homeschooling e avevano anche risposto positivamente alle ulteriori richieste di riassetto della vita familiare imposte dal giudice. È ovvio che madre e bambini siano giunti a comportamenti aggressivi: accadrebbe a chiunque nel momento in cui qualcuno tentasse di strapparci dai nostri affetti. Non si comprende, quindi, questo accanimento”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime del partito.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 FAMIGLIA NEL BOSCO, PELLEGRINO (FDI): BENE NORDIO SU INVIO ISPETTORI