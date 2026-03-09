(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 *AMMINISTRATIVE: DONZELLI (FDI), A PESCARA CONFERMATO BUONGOVERNO
CENTRODESTRA*
“Complimenti e auguri di buon lavoro a Carlo Masci per la conferma alla
guida di Pescara: la sua rielezione a sindaco dimostra il buongoverno del
centrodestra in città. Ancora una volta la nostra coalizione si dimostra
compatta e credibile agli occhi degli elettori: ogni volta in campagna
elettorale la sinistra sbandiera le vittorie a parole, a noi piace
smentirli con i fatti”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile
organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.
(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 *AMMINISTRATIVE: DONZELLI (FDI), A PESCARA CONFERMATO BUONGOVERNO