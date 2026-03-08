Close Menu
GIORNATA DONNA. CROCE ROSSA, VALASTRO: “IL 54% DEI VOLONTARI CRI È DONNA. OLTRE 82.000 ANIME TESTIMONI DELLA NOSTRA OPERA UMANITARIA”

Redazione
Roma, 8 Marzo 2026

“Quasi il 54% dei Volontari di Croce Rossa Italiana è donna. Parliamo di oltre 82.000 nonne, mamme, figlie, studentesse, lavoratrici, impegnate in vari ambiti: dalle emergenze al supporto alle persone migranti, dalle attività con le unità di strada al supporto psicosociale, fino alla gestione degli sportelli sociali e delle attività di cooperazione internazionale. Di queste, 24.303 sono giovani under 32 (il 60% del totale dei Giovani CRI). A loro vanno sommate le 1.213 operatrici volontarie del Servizio Civile Universale attualmente in servizio. Insomma le donne sono una componente fondamentale del Volontariato in Croce Rossa Italiana. A tutte loro, nella giornata di oggi, rivolgo il mio personale grazie: grazie per essere sempre Ovunque per Chiunque, grazie perché attraverso il nostro Emblema, ciascuna di voi dona speranza e Umanità a tante persone in difficoltà, nel nostro Paese e non solo. Grazie perché con il vostro essere donne della Croce Rossa Italiana siete testimoni dei nostri Princìpi e della nostra opera umanitaria, di un’azione fatta di preparazione e competenza, braccia, gambe e, soprattutto, tanto cuore”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, che in occasione della Giornata internazionale della donna ricorda “l’importanza di rispettare i diritti di ogni individuo, soprattutto delle persone più vulnerabili, sia in tempo di pace che di conflitto”.

