Agenzia regionale 199.26 Paolicelli su X edizione Levante Prof in FdL

domenica 8 Marzo 2026
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

(AGENPARL) – Sun 08 March 2026 Al via Levante PROF a Bari, Paolicelli: “Le aziende gastronomiche sono presidio di qualità, identità e sviluppo per tutta la Puglia”
250 espositori e 400 imprese, di cui 200 pugliesi, per la decima edizione della mostra internazionale dell’eno-agroalimentare
È stata inaugurata oggi, 8 marzo, nella Fiera del Levante di Bari la X edizione di Levante PROF, la mostra internazionale eno-agroalimentare dedicata al mondo professionale dell’ospitalità e della ristorazione, in programma dall’8 all’11 marzo 2026. La manifestazione è presentata dagli organizzatori come uno dei principali appuntamenti del Sud Italia per i settori food, beverage, Ho.Re.Ca. e dell’agroalimentare made in Italy.
“Iniziative come Levante PROF confermano quanto il comparto agroalimentare e quello dell’ospitalità siano centrali per la crescita economica della nostra regione. Qui non si incontrano soltanto imprese e operatori, ma visioni, competenze, filiere produttive e opportunità concrete di sviluppo” – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli.
“Le aziende gastronomiche pugliesi – prosegue – rappresentano un patrimonio prezioso. Sono imprese che custodiscono tradizioni, valorizzano materie prime d’eccellenza, generano occupazione e portano nel mercato un racconto autentico della Puglia. Parlare di cibo oggi significa parlare anche di territorio, turismo, reputazione e capacità di creare valore attorno alle nostre identità produttive”.
All’interno della manifestazione trova spazio anche Splash, area collegata alla fiera con espositori dedicati ai mondi del beverage, spirits, mixology, servizi e hospitality, a conferma di una filiera sempre più integrata tra produzione, somministrazione, accoglienza e innovazione.
“Come Regione continueremo a sostenere le imprese – conclude l’assessore Paolicelli – che investono in innovazione, promozione e qualificazione dell’offerta. Per noi accompagnare le aziende gastronomiche significa sostenere lavoro, impresa e futuro, ma anche rafforzare l’immagine di una Puglia che sa distinguersi attraverso il buon cibo, il buon bere e la cultura dell’ospitalità”.

