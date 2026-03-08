Close Menu
Accise mobili, Guerra (Pd): dopo sollecitazioni Pd governo agisca, ridicolo rivendicarne paternità, esiste da 2008

Redazione
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

“È importante che, a seguito della sollecitazione del Partito democratico, Meloni e Giorgetti si dicano disponibili a valutare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che permette di compensare con un taglio delle accise l’incremento dell’Iva sui carburanti determinato dall’aumento dei prezzi dei carburanti, in modo da calmierare il prezzo finale per il consumatore.
È però ridicolo che entrambi rivendichino la paternità di quella norma che esiste nel nostro ordinamento fin dalla legge finanziaria per il 2008 per iniziativa del ministro Visco, applicata la prima volta nel marzo di quello stesso anno con decreto interministeriale Visco-Bersani, resa obbligatoria, per decreto, a giugno e ampliamente applicata nel 2022 dal governo Draghi.
Meloni sostiene di averla prevista nel suo programma di governo, Giorgetti dice di averla introdotta e Meloni invece di averla rafforzata nel 2023. Ha ragione Meloni, nel 2023 l’hanno modificata. La principale modifica è stata rendere quel meccanismo facoltativo da obbligatorio che era”.

Così Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria Pd.

