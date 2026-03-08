“Specie in questo momento storico difficile e doloroso, l’8 marzo non può ridursi a una celebrazione simbolica. In molte parti del mondo milioni di donne e ragazze continuano a vedere negate le libertà più elementari: il diritto a studiare, a formarsi, a definire la propria vita, a scegliere chi avere accanto. Pensiamo a quei Paesi in cui alle bambine viene impedito l’accesso alla scuola o dove la libertà femminile è ancora limitata da leggi e consuetudini che le relegano ai margini della società. Di fronte a queste realtà, il nostro dovere è raddoppiare gli sforzi, in tutti i contesti possibili, per difendere il diritto universale all’istruzione e alla libertà. Allo stesso tempo, anche nelle democrazie occidentali la battaglia per la piena parità non è conclusa. Il tema del divario salariale resta una priorità: garantire pari opportunità e pari retribuzione a parità di lavoro significa rafforzare la valorizzazione del talento e le competenze delle donne. L’8 marzo deve ricordarci che la strada è quella dell’impegno costante per una società davvero più equa, libera e rispettosa della dignità di ogni donna”. Lo dichiara la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale e responsabile del dipartimento Esteri di Forza Italia.
8 MARZO. BERGAMINI (FI): IMPEGNO COSTANTE PER SOCIETA’ RISPETTOSA DIGNITA’ DONNE
