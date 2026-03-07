Stati Uniti: Garantire la sicurezza dei cittadini americani all’estero

Close Menu
sabato 7 Marzo 2026
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

l Dipartimento di Stato americano sta adottando misure storiche per aiutare i cittadini americani che desiderano lasciare il Medio Oriente a rientrare negli Stati Uniti.

Il Dipartimento sta agevolando i voli charter e continuerà a garantire capacità aggiuntiva man mano che le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Laddove siano ancora disponibili opzioni di aviazione commerciale, il Dipartimento sta attivamente aiutando i cittadini americani a prenotare i biglietti. Per coloro che si trovano in Paesi privi di disponibilità di aviazione commerciale, il Dipartimento sta agevolando i viaggi verso Paesi terzi, ove le condizioni lo consentano. Ciò include l’aumento delle opzioni di trasporto via terra per i cittadini americani che desiderano lasciare Israele.

Il Dipartimento risponde alle chiamate dei cittadini americani in Medio Oriente e continua a offrire opzioni di viaggio a coloro che desiderano partire. Il Dipartimento rinuncerà inoltre a qualsiasi obbligo legale per i cittadini americani di rimborsare al governo le spese di viaggio.

