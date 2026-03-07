Close Menu
Referendum. Fratoianni (Avs), a milioni di fuorisede la destra e il govetno Meloni hanno negato il diritto al voto referendario. Avs permette ai fuorisede di registrarsi come rappresentanti di lista per poter votare. Votare No ai Pieni Poteri è possibile.

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 *Referendum. Fratoianni (Avs), a milioni di fuorisede la destra e il
govetno Meloni hanno negato il diritto al voto referendario.Avs permette ai
fuorisede di registrarsi come rappresentanti di lista per poter
votare.Votare No ai Pieni Poteri è possibile.*
A milioni di fuorisede la destra nel nostro Paese ha negato il diritto
costituzionale al voto per il referendum. Perché tornare a casa per votare
significa spendere centinaia di euro e giornate di viaggio. Una cosa
impossibile per chi lavora, studia o si deve curare lontano dalla propria
residenza. Una vergogna, firmata governo Meloni.
Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs postando un video.
Per questo come Avs – prosegue l’esponente rossoverde – abbiamo deciso di
permettere ai fuorisede di registrarsi come rappresentanti di lista per
poter votare senza dover spendere cifre insostenibili e ore e ore di
viaggio. Un dovere, civico e politico.
La destra – conclude Fratoianni – nega il voto fuorisede, noi lo
permettiamo. Ci si può registrare entro il 15 marzo come rappresentante di
lista su votofuorisede.it per votare dove abiti. E il 22 e 23 marzo al
referendum costituzionale votare No ai Pieni Poteri.
https://fb.watch/FHTGjuuj5L/?
Lo rende noto l’ufficio stampa Roma, 7 marzo 2026

