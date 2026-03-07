Close Menu
Trending
sabato 7 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Medio Oriente

La Spagna evacua l’ambasciata a Teheran: personale trasferito in Azerbaigian

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

La Spagna ha evacuato il personale della propria ambasciata nell’Iran a causa del deterioramento della situazione di sicurezza nella regione.

Lo ha confermato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, annunciando sui social media che l’operazione di evacuazione si è conclusa con successo. Secondo il ministro, l’ambasciatore e il personale chiave rimasto nella capitale Teheran hanno attraversato il confine con l’Azerbaigian e si trovano ora al sicuro.

Albares ha inoltre assicurato che le linee telefoniche di emergenza delle ambasciate spagnole nella regione e del centro di crisi del ministero restano operative 24 ore su 24 per fornire assistenza ai cittadini.

La decisione arriva nel contesto della grave escalation militare iniziata il 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato operazioni militari contro l’Iran, colpendo diverse città, tra cui Teheran. Washington ha giustificato l’intervento citando presunte minacce missilistiche e nucleari provenienti da Teheran.

In risposta agli attacchi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato operazioni di rappresaglia contro obiettivi israeliani e installazioni statunitensi nella regione, con attacchi segnalati anche in diversi Paesi del Golfo.

L’evacuazione del personale diplomatico spagnolo si inserisce nel più ampio quadro di misure di sicurezza adottate da numerosi Paesi per proteggere i propri cittadini e funzionari nella regione.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl