(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 Giustizia, Bignami (Fdi): finalmente giudici terzi e imparziali come vuole la costituzione
“La riforma della giustizia produrrà degli effetti concreti sulla vita privata dei cittadini, su lavoro, famiglia e imprese. Ce lo dimostrano i recenti fatti di cronaca. E’ una riforma di buon senso che allinea l’Italia a tutte le democrazie liberali occidentali e realizza alcuni principi nei quali crediamo fermamente: separa le carriere ed il giudice sarà davvero arbitro terzo e imparziale e non- come avviene oggi- un arbitro che domani può indossare la casacca di una delle squadre per cui ha arbitrato; fa sì che il giudice – come tutto il resto degli italiani- sia chiamato a rispondere degli errori che commette, come oggi accade per un medico, un avvocato o un imprenditore. Sono circa 27 milioni di euro i costi dei risarcimenti per errori giudiziari che oggi pesano sulle tasche degli italiani ogni anno e di cui con la riforma risponderanno anche quei giudici che li hanno commessi; infine, consente che a giudicare i magistrati sia un organo di autogoverno finalmente libero da condizionamenti correntizi e ideologici. È una riforma che finalmente rende la magistratura libera dalla politica e indipendente da ogni condizionamento”.
Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, intervenendo a Schio, all’incontro organizzato dal partito sulle ragioni del Sì al Referendum.
