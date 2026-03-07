Close Menu
Agenzia regionale 197.26 Paolicelli_domenica 8 marzo Splash Hospitality Expo in Fiera del Levante

Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 VIII edizione Splash Hospitality Expo: domani 8 marzo l’assessore Paolicelli alla rassegna dedicata all’innovazione del food&beverage in Fiera del Levante
Domenica 8 marzo 2026, alle ore 10.30, l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, parteciperà nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari all’ottava edizione di Splash Hospitality Expo, la rassegna dedicata alle innovazioni del comparto food and beverage nel Sud Italia nell’ambito della fiera Levante Prof.
Con la moderazione del foodteller e divulgatore Nick Difino, l’assessore Francesco Paolicelli interverrà al workshop dedicato al tema ‘Cibo, Enogastronomia ed EVO come destinazione turistica’ insieme a Ottavia Grassi, responsabile Prodotto Turistico per Pugliapromozione e ai rappresentanti regionali dell’associazione nazionale Città dell’Olio.
Mercoledì 11 marzo dalle ore 13 alle ore 14 a cura del Dipartimento Agricoltura saranno presentati durante Splash 2026, nel corso di un seminario dedicato, alcuni strumenti operativi per le attività di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità, in un’ottica di valorizzazione integrata delle filiere produttive pugliesi.

