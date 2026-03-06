(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 Rai. Filini (FdI): su Romoli figuraccia sinistra. Sì scusi subito
“Ormai la sinistra ha le allucinazioni. Infatti, esponenti di Pd, M5s, Avs e Italia Viva si sono scagliati, oggi, contro il giornalista del Tg2 Andrea Romoli, ‘reo’ di indossare una inesistente croce celtica. Peccato per loro, perché quella è un’onorificenza militare conferita per l’opera che lui ha svolto durante il Covid, da capitano della Riserva selezionata dell’esercito, in un ospedale militare da campo. Davvero una figuraccia. La sinistra farebbe bene a scusarsi, ed anche subito. A Romoli, ennesima vittima dell’ossessione di una certa sinistra priva di argomenti, giunga la mia solidarietà”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Vigilanza Rai, Francesco Filini.
