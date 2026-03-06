(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 MAFIA, DE CORATO (FDI): NUOVE MINACCE DI MORTE A ESPONENTE ANTIMAFIA LOMBARDA BOCEDI, INTERROGAZIONE ALLA CAMERA
“Esprimo la mia più totale solidarietà e quella di Fratelli d’Italia all’Amico Paolo Bocedi, Presidente nazionale dell’Associazione anti-racket e anti-usura Sos Italia Libera, minacciato di morte nei mesi scorsi da un mafioso, attualmente fortunatamente in carcere, legato al clan Matteo Messina Denaro. Tale minaccia è avvenuta attraverso un’intercettazione telefonica tra mafiosi, durante una conversazione legata ad estorsioni e racket nel nord Italia nell’ambito dell’operazione Hydra. Da anni, Paolo Bocedi, primo imprenditore a ribellarsi al sistema mafioso nel lontano 1992 e fondatore della suddetta Associazione, riceve continuamente minacce ed intimidazioni. Lo stesso Bocedi, nei maggiori processi contro la ‘ndrangheta, si è costituito parte civile. L’ultima minaccia, in ordine di tempo, è avvenuta a dicembre scorso nei pressi della sua abitazione in provincia di Varese. Visto e considerato che Bocedi, da anni, si occupa e si batte per la legalità e per lo Stato nel nostro Paese, presenterò in Aula a Montecitorio un’interrogazione parlamentare affinché venga prestata massima attenzione verso queste delicate vicende proteggendo l’incolumità di Bocedi”.
Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia, Riccardo De Corato.
