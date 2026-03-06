Close Menu
Trending
venerdì 6 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MAFIA, DE CORATO (FDI): NUOVE MINACCE DI MORTE A ESPONENTE ANTIMAFIA LOMBARDA BOCEDI, INTERROGAZIONE ALLA CAMERA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2026

(AGENPARL) – Fri 06 March 2026 MAFIA, DE CORATO (FDI): NUOVE MINACCE DI MORTE A ESPONENTE ANTIMAFIA LOMBARDA BOCEDI, INTERROGAZIONE ALLA CAMERA
“Esprimo la mia più totale solidarietà e quella di Fratelli d’Italia all’Amico Paolo Bocedi, Presidente nazionale dell’Associazione anti-racket e anti-usura Sos Italia Libera, minacciato di morte nei mesi scorsi da un mafioso, attualmente fortunatamente in carcere, legato al clan Matteo Messina Denaro. Tale minaccia è avvenuta attraverso un’intercettazione telefonica tra mafiosi, durante una conversazione legata ad estorsioni e racket nel nord Italia nell’ambito dell’operazione Hydra. Da anni, Paolo Bocedi, primo imprenditore a ribellarsi al sistema mafioso nel lontano 1992 e fondatore della suddetta Associazione, riceve continuamente minacce ed intimidazioni. Lo stesso Bocedi, nei maggiori processi contro la ‘ndrangheta, si è costituito parte civile. L’ultima minaccia, in ordine di tempo, è avvenuta a dicembre scorso nei pressi della sua abitazione in provincia di Varese. Visto e considerato che Bocedi, da anni, si occupa e si batte per la legalità e per lo Stato nel nostro Paese, presenterò in Aula a Montecitorio un’interrogazione parlamentare affinché venga prestata massima attenzione verso queste delicate vicende proteggendo l’incolumità di Bocedi”.
Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia, Riccardo De Corato.
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl