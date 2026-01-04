Close Menu
Venezuela: Piero De Luca (Pd), UE sia unita nel condannare violazione diritto internazionale

Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

“L’azione militare di Trump in Venezuela rappresenta un’aggressione a uno Stato sovrano che calpesta le fondamenta del diritto internazionale e della nostra stessa Costituzione. La condanna del Partito Democratico rispetto al regime brutale di Maduro, con le gravi violazioni di diritti umani in Venezuela, è sempre stata netta e decisa. E tuttavia, questo non giustifica l’aggressione militare di Trump, in violazione della sovranità nanzionale del Venezuela e della Carta Onu. La democrazia non si esporta con violenza, bombe o aggressioni”.
Così Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in commissione affari europei.
“L’attacco militare di Trump – sottolinea il parlamentare dem – non ha alcuna base legale e rischia di legittimare altre azioni unilaterali che smantellano le sedi multilaterali, creano caos e destabilizzazione, avallando l’uso della forza come nuovo principio dell’ordine mondiale in luogo della legalità internazionale. La posizione del governo italiano, volta giustificare l’azione di Trump, è completamente sbagliata. Così come è inaccettabile la timidezza registrata a livello europeo. È necessario uno scatto di coraggio”. “L’UE si mostri unita con i suoi governi e le istituzioni, per condannare la violazione del diritto internazionale, difendere il pricipio che la diplomazia prevalga sulle armi e chiedere il ripristino della legalità internazionale anzitutto attraverso il coinvolgimento immediato del Consiglio di sicurezza”, conclude De Luca.
Roma 04/01/2026
Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico
sito web: http://www.deputatipd.it

