Rai: PD, attacco a Report è ammissione di paura

“È sorprendente come alcuni esponenti di spicco della maggioranza parlano della nuova puntata di Report, che andrà in onda solo questa sera, come di ‘tele-zerotagliato’ e di ‘fanfaluche su piste nere’. Mettono le mani davanti commentando qualcosa che ancora non è pubblico e, non avendo la sfera di cristallo, dimostrano che hanno decisamente paura di qualcosa. Il timore della libertà di informazione e del giornalismo d’inchiesta li spinge ad agire come censori preventivi sapendo che Report questa sera parlerà di stragi mafia. Siamo davanti all’ennesima evidenza di come il sistema democratico e la libertà di stampa risultano davvero indigesti al governo Meloni”. Lo dichiarano in una nota tutti i componenti PD della Commissione di Vigilanza Rai.
