Puglia

Muore uno studente: il cordoglio dell’ateneo

Logo (AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 TRAGICO INCIDENTE ALL’ALBA:
MUORE UNO STUDENTE, IL CORDOGLIO DELL’ATENEO
David Simone, 24enne di Salice salentino, studente di Viticoltura ed Enologia all’Università del Salento ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all’alba di oggi, 4 gennaio 2026, lungo la provinciale 120 che collega Salice salentino a Campi salentina. Di seguito, il messaggio di cordoglio della rettrice Maria Antonietta Aiello a nome di tutta la comunità accademica:
«Questo inizio d’anno, che tutti abbiamo salutato con il cuore carico di speranza, è stato funestato da tragedie cui mai avremmo voluto assistere. La notizia della morte di David Simone, l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto, ci lascia sgomenti: David era uno studente serio, appassionato, che si è sempre distinto per l’impegno e la dedizione dimostrati nel suo percorso di studi. Alla famiglia, agli amici che lo piangono oggi, giungano l’abbraccio e il cordoglio di tutto l’ateneo».
Lecce, 4 gennaio 2026
Paola Ancora
Ufficio Comunicazione istituzionale
Università del Salento

