Luca Simonetti (M5S): “Il miglioramento della S.S. 209 Valnerina strategico per la Cascata delle Marmore. Si realizza un obiettivo che da sempre ha visto il Movimento 5 Stelle in prima linea”

strategico per la Cascata delle Marmore. Si realizza un obiettivo che da
sempre ha visto il Movimento 5 Stelle in prima linea”*
Il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Luca
Simonetti, esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 1 milione
di euro destinato alla progettazione del miglioramento funzionale della
S.S. 209 della Valnerina nell’area della Cascata delle Marmore. Un progetto
finanziato con RiViTa, fondo complementare Pnc sisma 2016, su richiesta
della giunta Proietti. “Siamo orgogliosi che si concretizzi un intervento
vitale per il territorio – dichiara Simonetti – si realizza un obiettivo
che da sempre ha visto la nostra forza politica in prima linea. Si tratta
di una battaglia che il Movimento 5 Stelle ha portato avanti per anni e che
faceva parte del programma elettorale delle scorse elezioni amministrative
nel Comune di Terni. L’intervento, finanziato attraverso il fondo
complementare PNC-PNRR sisma nell’ambito del progetto RiViTa, è stato
fortemente voluto dalla giunta guidata dalla Presidente Stefania Proietti.
Un ringraziamento particolare al lavoro e all’impegno dell’assessore
Francesco De Rebotti. L’obiettivo principale è superare i vincoli
geomorfologici che attualmente limitano lo sviluppo turistico della zona,
eliminando l’impatto dei flussi stradali pesanti che gravano sulla vallata.
Il progetto prevede la realizzazione di una variante in galleria di circa 2
km, che permetterà di bypassare l’attuale tracciato, liberando l’area della
Cascata dal traffico di attraversamento. Si tratta – sottolinea Simonetti –
di una necessità nota fin dal 2004, che per decenni è rimasta ferma a causa
