(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 CASO AURORA. DE CORATO (FDI) : TROPPI RECIDIVI STRANIERI A MILANO, LA
MAGISTRATURA SI GUARDI ALLO SPECCHIO
“Di fronte a fatti gravissimi che hanno scosso la nostra comunità, legati
allo stupro accaduto in una traversa di via Padova, dove c’è una delle più
alte concentrazione di clandestini e stranieri a Milano, nei confronti
della giovane donna di Latina uccisa, è un dovere istituzionale fare piena
luce su ogni passaggio che ha consentito a un soggetto ritenuto pericoloso
di tornare in libertà. Per questo chiedo verifiche immediate e approfondite
sulla responsabilità del medico che ha rilasciato il certificato sanitario
sulla base del quale Emilio Gabriel Valdez Velazco è stato dichiarato non
idoneo al trattenimento, con conseguente rilascio. È indispensabile
accertare, senza alcuna esitazione, la veridicità del contenuto di quel
referto: se la patologia indicata fosse reale, se fosse adeguatamente
documentata, se le condizioni cliniche fossero effettivamente incompatibili
con il trattenimento e, soprattutto, se siano stati rispettati protocolli e
procedure previsti in casi che coinvolgono soggetti segnalati per
pericolosità. Un certificato medico non può diventare un lasciapassare
automatico: quando decisioni sanitarie incidono sulla sicurezza collettiva,
la correttezza e la trasparenza devono essere massime. Negli ultimi mesi
assistiamo con preoccupazione a un quadro sempre più evidente: troppi
recidivi restano o tornano in libertà nonostante precedenti, provvedimenti
pendenti o percorsi che dovrebbero condurre a misure restrittive o al
rimpatrio. Questo alimenta un senso di impunità e mette a rischio la
sicurezza quotidiana dei cittadini, soprattutto nelle aree urbane più
esposte. La magistratura si guardi allo specchio. Qualora emergessero
irregolarità, superficialità, o peggio ancora condotte non conformi alla
deontologia e alla legge, dovranno essere adottati provvedimenti rigorosi.
Chi firma atti che producono conseguenze così rilevanti non può sottrarsi
alle proprie responsabilità. La sicurezza dei cittadini non può essere
compromessa da valutazioni frettolose o ideologiche, né da certificazioni
rilasciate con leggerezza o senza i necessari riscontri clinici. Esprimo un
pensiero di profonda vicinanza alla famiglia della vittima e ribadisco
l’impegno a sostenere ogni iniziativa utile affinché le misure di tutela e
i provvedimenti previsti dall’ordinamento siano applicati con fermezza e
senza zone d’ombra. Verità e responsabilità sono un dovere: verso le
vittime, verso i cittadini e verso lo Stato”.
Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia ed ex
vicesindaco di Milano.
[image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 CASO AURORA. DE CORATO (FDI) : TROPPI RECIDIVI STRANIERI A MILANO, LA