(ARC) Premio Epifania: Riccardi, valore collettivo della Protezione civile

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Tarcento, 4 gen – “Ricevo questo premio a nome della Protezione
civile del Friuli Venezia Giulia. ? il risultato di una comunit?
straordinaria. I veri protagonisti sono i volontari, quello che
definisco l’esercito della solidariet?: donne e uomini diversi
per et?, storia e provenienza, accomunati dalla capacit? di dare
risposte di competenza ed esperienza nei momenti di maggiore
difficolt? delle persone”.
Lo ha affermato l’assessore regionale con delega alla Protezione
civile Riccardo Riccardi, ricevendo questa sera a Tarcento, al
Teatro Margherita, il Premio Epifania conferito alla Protezione
civile del Friuli Venezia Giulia.
Nel suo intervento Riccardi ha richiamato il valore storico e
nazionale dell’esperienza friulana: “La Protezione civile nasce
dal terremoto del 1976 e da allora questa esperienza non si ?
fermata al Friuli, ma si ? estesa a tutto il territorio
nazionale, diventando uno dei movimenti popolari pi? rilevanti
del Paese. ? un volontariato che nel tempo ? diventato
professionale, fondato sulla formazione continua e su competenze
costruite vivendo e operando in montagna, in pianura, al mare e
in collina, affrontando eventi complessi come incendi, frane ed
emergenze sanitarie”.
Riccardi ha quindi sottolineato il valore di responsabilit? che
questo modello porta con s?, anche in prospettiva futura: “Questo
riconoscimento richiama una responsabilit? verso le nuove
generazioni: trasmettere competenze, metodo e senso del servizio
pubblico, affinch? questo esercito della solidariet? continui a
garantire sicurezza alle persone nei momenti pi? difficili, che
purtroppo possono presentarsi in modo imprevedibile. Un impegno
che passa dal lavoro quotidiano, silenzioso e generoso di
migliaia di volontari”.
