(ARC) Premio Epifania: Anzil, identit friulana come radice comune

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Il vicegovernatore alla 71? edizione del riconoscimento a Tarcento
Tarcento, 4 gen – “Il Premio Epifania rappresenta da settantuno
anni un appuntamento di grande valore, capace di custodire e
rinnovare una tradizione che riconosce il merito, l’impegno
civile e il contributo concreto di persone e realt? che
rafforzano l’identit? culturale e sociale del Friuli Venezia
Giulia”.
Sono le parole del vicegovernatore e assessore regionale alla
Cultura Mario Anzil, intervenuto questa sera a Tarcento, al
Teatro Margherita, alla cerimonia di consegna del 71? Premio
Epifania, promosso dalla Pro Tarcento.
Nel suo intervento Anzil ha ricordato come il Premio Epifania sia
tra i riconoscimenti pi? antichi del Friuli Venezia Giulia nel
tributare merito a chi ha contribuito a diffondere l’identit?
friulana anche oltre confine: “Un significato . Ha detto – che
oggi assume un valore particolare: la necessit? di riscoprire
prima di tutto la propria identit? friulana come fondamento per
dialogare con le altre identit? e con i territori oltre confine”.
“I premiati dell’edizione 2026 incarnano pienamente questo
spirito – ha sottolineato Anzil -. Da un lato il giornalista
friulano Tommaso Cerno, riconosciuto per un percorso
professionale che lo ha portato a operare a livello nazionale
mantenendo un legame vivo con la propria terra. Dall’altro, la
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, espressione di un
modello fondato sul volontariato, nato dall’esperienza del
terremoto del 1976 e diventato riferimento riconosciuto a livello
nazionale”.
