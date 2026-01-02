Enrico Fabbro : “SOLIDARIETÀ A TAJANI. BASTA FANGO SULLE ISTITUZIONI, RECUPERARE RISPETTO E DECORO NAZIONALE”

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Ho guardato con attenzione le immagini del Ministro Tajani in Svizzera, andato a portare il conforto dello Stato ai nostri giovani connazionali coinvolti nel tragico incidente di Crans-Montana. Un gesto naturale per chi rappresenta l’Italia nel mondo: esserci dove c’è dolore, dove ci sono famiglie italiane che aspettano una parola, un aiuto, una presenza.
Poi, sono caduto nell’errore di leggere i commenti.
Messaggi carichi di livore. Si parla di scorte, di auto blu, di stipendi, di privilegi. Una pioggia di fango che ignora totalmente il motivo di quella visita: il dolore dei nostri ragazzi.
Mi chiedo: quando abbiamo smesso di riconoscere il valore della vicinanza? Quando abbiamo deciso che l’odio verso “il palazzo” dovesse prevalere sull’umanità verso chi soffre?
Vedere il Ministro degli Esteri che si muove per accertarsi che nessun italiano sia lasciato solo oltre il confine non è “passerella”. È dovere di Stato. È l’Italia che onora i suoi figli, ovunque essi siano. Leggere quella spazzatura vomitata addosso a chi sta solo facendo il proprio lavoro istituzionale fa male, non solo al Ministro, ma al decoro della nostra Nazione.
Lavoro ogni giorno per una politica fatta di garbo, sostanza e rispetto. Il mio impegno è chiaro: voglio portare questa visione nelle istituzioni per restituire dignità al legame tra lo Stato e i suoi cittadini. Basta tastiere intrise d’odio; l’Italia merita serietà. Lo dobbiamo ai nostri giovani, alle loro famiglie e al futuro della nostra Nazione.
