Close Menu
Trending
venerdì 2 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Enrico Fabbro : “SOLIDARIETÀ A TAJANI. BASTA FANGO SULLE ISTITUZIONI, RECUPERARE RISPETTO E DECORO NAZIONALE”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Fri 02 January 2026 Ho guardato con attenzione le immagini del Ministro Tajani in Svizzera, andato a portare il conforto dello Stato ai nostri giovani connazionali coinvolti nel tragico incidente di Crans-Montana. Un gesto naturale per chi rappresenta l’Italia nel mondo: esserci dove c’è dolore, dove ci sono famiglie italiane che aspettano una parola, un aiuto, una presenza.
Poi, sono caduto nell’errore di leggere i commenti.
Messaggi carichi di livore. Si parla di scorte, di auto blu, di stipendi, di privilegi. Una pioggia di fango che ignora totalmente il motivo di quella visita: il dolore dei nostri ragazzi.
Mi chiedo: quando abbiamo smesso di riconoscere il valore della vicinanza? Quando abbiamo deciso che l’odio verso “il palazzo” dovesse prevalere sull’umanità verso chi soffre?
Vedere il Ministro degli Esteri che si muove per accertarsi che nessun italiano sia lasciato solo oltre il confine non è “passerella”. È dovere di Stato. È l’Italia che onora i suoi figli, ovunque essi siano. Leggere quella spazzatura vomitata addosso a chi sta solo facendo il proprio lavoro istituzionale fa male, non solo al Ministro, ma al decoro della nostra Nazione.
Lavoro ogni giorno per una politica fatta di garbo, sostanza e rispetto. Il mio impegno è chiaro: voglio portare questa visione nelle istituzioni per restituire dignità al legame tra lo Stato e i suoi cittadini. Basta tastiere intrise d’odio; l’Italia merita serietà. Lo dobbiamo ai nostri giovani, alle loro famiglie e al futuro della nostra Nazione.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl