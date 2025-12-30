(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Malaguti (FdI): approvato in sede di bilancio l’odg sull’Istituto Italiano di Tecnologia
“Soddisfatto per l’approvazione del mio OdG che impegna il Governo a valutare l’opportunità di reintegrare la dotazione inizialmente prevista per il finanziamento dell’ Istituto Italiano di Tecnologia, fiore all’occhiello della ricerca italiana. l’IIT ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica d’eccellenza, lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Per equilibri di bilancio era stata prevista una riduzione pluriennale delle dotazioni afferenti alla missione “Ricerca e innovazione” e, in particolare, al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” in dotazione al Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale riduzione impattava direttamente su enti di ricerca di preminente importanza quali l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) il cui finanziamento si stimava venisse ridotto di circa il 10% per ciascun anno del triennio 2025-2027, con conseguenze preoccupanti in termini di occupazione del personale scientifico e di risorse disponibili”.
Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Malaguti (FdI): approvato in sede di bilancio l’odg sull’Istituto Italiano di Tecnologia