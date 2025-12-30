Close Menu
Trending
martedì 30 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Manovra, Malaguti (FdI): approvato in sede di bilancio l’odg sull’Istituto Italiano di Tecnologia

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Manovra, Malaguti (FdI): approvato in sede di bilancio l’odg sull’Istituto Italiano di Tecnologia
“Soddisfatto per l’approvazione del mio OdG che impegna il Governo a valutare l’opportunità di reintegrare la dotazione inizialmente prevista per il finanziamento dell’ Istituto Italiano di Tecnologia, fiore all’occhiello della ricerca italiana. l’IIT ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica d’eccellenza, lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Per equilibri di bilancio era stata prevista una riduzione pluriennale delle dotazioni afferenti alla missione “Ricerca e innovazione” e, in particolare, al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” in dotazione al Ministero dell’Università e della Ricerca. Tale riduzione impattava direttamente su enti di ricerca di preminente importanza quali l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) il cui finanziamento si stimava venisse ridotto di circa il 10% per ciascun anno del triennio 2025-2027, con conseguenze preoccupanti in termini di occupazione del personale scientifico e di risorse disponibili”.
Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti
___________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl