lunedì 29 Dicembre 2025
Pedaggi, Bonelli: la destra dà sempre la colpa ai giudici per coprire l'incompetenza di Salvini. A pagare sono i cittadini

(AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Pedaggi, Bonelli: la destra dà sempre la colpa ai giudici per coprire
l’incompetenza di Salvini. A pagare sono i cittadini
«È sempre colpa dei giudici per la destra. Mai dell’inadeguatezza e
dell’incompetenza di Matteo Salvini. Anche sull’aumento dei pedaggi
autostradali la Lega scarica le responsabilità sulla Consulta, pur di non
ammettere che il ministro dei Trasporti, atto dopo atto, sta collezionando
solo fallimenti.
Dal Ponte sullo Stretto, che resta un’opera irrealizzabile e illegittima,
fino ai pedaggi che aumentano: Salvini prende sberle su ogni dossier.
Intanto, oggi come ieri, i treni sono in ritardo, il trasporto pubblico è
allo sbando e chi lavora e studia paga il prezzo dell’inefficienza del suo
ministero.
L’inadeguatezza di questo ministro sembra non contare nulla per il governo
Meloni. Alla fine, però, a pagare sono sempre i cittadini, le famiglie e le
imprese, colpite da rincari e disservizi. È una vergogna».
Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e
co-portavoce di Europa Verde.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

