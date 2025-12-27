(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Terrorismo. De Corato (FdI): vergognoso corteo in piazza Duomo per Hannoun
“Trovo assurda la manifestazione odierna dei giovani palestinesi, che sono arrivati fino in piazza Duomo a Milano, e che hanno manifestato in sostegno di Hannoun. Ricordo che quest’ultimo non solo ha minacciato di morte e inneggiato alla violenza a Sesto San Giovanni ma ha anche finanziato i terroristi di Hamas. Almeno oggi, il Centrosinistra e il Sindaco di Milano, devono prenderne le dovute distanze e dissociarsi da questo violento terrorista. Manifestazioni in sostegno di certi criminali, nel cuore di Milano, sono l’ennesimo ‘sfregio’ per una città che non merita tutto ciò”.
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
