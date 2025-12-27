Close Menu
Trending
sabato 27 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sardegna

Prosegue sino alle ore 21 di sabato 27 dicembre 2025 l’allerta per rischio idrogeologico – Comunicato stampa

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Direzione Generale della Protezione Civile
AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO
e BOLLETTINO DI CRITICITA’ REGIONALE
Inizio validità:
Zone di allerta
Rischio
Fine validità:
Inizio avviso:
Tendenza
Operativa
27/12/2025 15:00
Fine avviso:
27/12/2025 21:00
(Tendenza)
Idrogeologico
Iglesiente
Idraulico
SARD-A
Temporali
ATTENZIONE
Idrogeologico
Campidano
Idraulico
SARD-B
Temporali
ATTENZIONE
Idrogeologico
Montevecchio
Pischinappiu
Idraulico
Temporali
SARD-C
Idrogeologico
Flumendosa
Flumineddu
Idraulico
ATTENZIONE
Temporali
SARD-D
Idrogeologico
Tirso
Idraulico
SARD-E
Temporali
Idrogeologico
Gallura
Idraulico
SARD-F
Temporali
D’ordine del Direttore Generale
MAURO MERELLA
(SERRA SILVIA )
Idrogeologico
Logudoro
Idraulico
SARD-G
Temporali
Avvisi di condizioni meteorologiche avverse
Fenomeni meteo
Prot. n.
Pioggia
Temporali
Ghiaccio
Vento
Mareggiate
Nebbia
Alte temperature
Basse temperature

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl