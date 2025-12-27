Prosegue sino alle ore 21 di sabato 27 dicembre 2025 l’allerta per rischio idrogeologico – Comunicato stampa

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Direzione Generale della Protezione Civile
AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO
e BOLLETTINO DI CRITICITA’ REGIONALE
Inizio validità:
Zone di allerta
Rischio
Fine validità:
Inizio avviso:
Tendenza
Operativa
27/12/2025 15:00
Fine avviso:
27/12/2025 21:00
(Tendenza)
Idrogeologico
Iglesiente
Idraulico
SARD-A
Temporali
ATTENZIONE
Idrogeologico
Campidano
Idraulico
SARD-B
Temporali
ATTENZIONE
Idrogeologico
Montevecchio
Pischinappiu
Idraulico
Temporali
SARD-C
Idrogeologico
Flumendosa
Flumineddu
Idraulico
ATTENZIONE
Temporali
SARD-D
Idrogeologico
Tirso
Idraulico
SARD-E
Temporali
Idrogeologico
Gallura
Idraulico
SARD-F
Temporali
D’ordine del Direttore Generale
MAURO MERELLA
(SERRA SILVIA )
Idrogeologico
Logudoro
Idraulico
SARD-G
Temporali
Avvisi di condizioni meteorologiche avverse
Fenomeni meteo
Prot. n.
Pioggia
Temporali
Ghiaccio
Vento
Mareggiate
Nebbia
Alte temperature
Basse temperature
