CS – Case di Comunità, Scatigna (FdI): "Gravi ritardi. Vediamo se Decaro sarà capace di dare risposte concrete a differenza dei suoi predecessori che hanno devastato la sanità pugliese"

Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 *Case di Comunità, Scatigna (FdI): “Gravi ritardi. Vediamo se Decaro sarà
capace di dare risposte concrete a differenza dei suoi predecessori che
hanno devastato la sanità pugliese”*
I dati sullo stato di avanzamento delle cosiddette Case di Comunità in
Puglia sono impietosi, o pietosi così come lo stato di salute della sanità
pugliese. Un esempio tra i tanti che si possono fare dello scempio
perpetrato dal centrosinistra in vent’anni di gestione della Regione e che
adesso spetta al presidente Decaro risolvere. Nel mentre, però, sarebbe
utile conoscere nel dettaglio qual è lo stato dell’arte e soprattutto i
tempi di consegna tanto delle Case di Comunità quanto degli Ospedali di
Comunità sul territorio pugliese. Non vorremmo si perdessero i fondi Pnrr
dedicati alla realizzazione di queste opere che sono di fondamentale
importanza per garantire ai cittadini pugliesi una assistenza sanitaria di
prossimità e capace di fornire risposte immediate senza sovraccaricare
oltre le grandi strutture ospedaliere. Preoccupanti sono i dati che vedono
l’Asl di Bari attualmente terzultima tra le Asl pugliesi per quel che
concerne l’avanzamento della spesa netta per le Case di Comunità (14,8%) e
addirittura penultima sugli Ospedali di Comunità (8,6%). Mi aspetto,
quindi, che dal suo insediamento il presidente Decaro e il Direttore del
Dipartimento di promozione della Salute della Regione Puglia, Vito
Montanaro, facciano immediatamente chiarezza su questa vicenda che pure è
parte integrante del programma elettorale del neo presidente della Regione
Puglia. Per quel che mi riguarda, dato che sono quotidianamente impegnato a
combattere al fianco dei cittadini per la sanità di prossimità, sarà mia
premura dare una mano a Decaro per aiutarlo a realizzare il suo programma
che, ovviamente, è al momento soltanto un elenco velleitario di sogni
illusori. Quelle stesse illusioni alle quali i suoi due predecessori hanno
abituato i pugliesi negli ultimi vent’anni.
Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna.
