Covid. Buonguerrieri (FdI): Scuole chiuse senza avallo scienza hanno causato danni nei ragazzi

Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

Covid. Buonguerrieri (FdI): Scuole chiuse senza avallo scienza hanno causato danni nei ragazzi
“La chiusura prolungata delle scuole, con il crudele isolamento sociale perpetrato ai danni di studenti anche molto piccoli, fu una decisione presa dal governo Conte II senza l’avallo del mondo della scienza. Lo conferma Agostino Miozzo, già coordinatore del Cts, nel corso dell’audizione in commissione Covid desecretata oggi. Lo stesso Miozzo osserva, comprensibilmente, come il prezzo di quel lungo periodo di didattica a distanza sia stato pagato dai giovani italiani: si è infatti registrato, come rilevano diversi esperti, un incremento di sintomi depressivi, di dipendenze, finanche del rischio suicidario, nonché un peggioramento dello sviluppo cognitivo. Chi fece dell’Italia un laboratorio distopico ai danni di bambini e adolescenti, nascondendosi dietro il pretesto della scienza, oggi deve assumersi le responsabilità delle proprie azioni davanti agli italiani”.
Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

